Customertimes kündigt DFG152 auf Salesforce AppExchange an, dem weltweit führenden Cloud-Marktplatz für Unternehmen

New York (ots/PRNewswire) -Kunden von Customertimes können jetzt von einer leistungsstarken Cloud-Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften profitierenCustomertimes gab heute die Einführung von DFG152 auf Salesforce AppExchange bekannt, das Unternehmen bei der Einhaltung von Datenschutzgesetzen auf Landes- und Bundesebene unterstützt. DFG152 ist eine Lightning-fähige Lösung, die vollständig in Salesforce und die REST-API integriert ist und das Rätselraten bei der Depersonalisierung und Lokalisierung von Daten überflüssig macht.CT Vision von Customertimes basiert auf der Salesforce-Plattform und ist derzeit auf AppExchange unter https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OO32sEAD (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3403310-1&h=2627762357&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3403310-1%26h%3D1556778301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fappexchange.salesforce.com%252FappxListingDetail%253FlistingId%253Da0N3u00000OO32sEAD%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fappexchange.salesforce.com%252FappxListingDetail%253FlistingId%253Da0N3u00000OO32sEAD&a=https%3A%2F%2Fappexchange.salesforce.com%2FappxListingDetail%3FlistingId%3Da0N3u00000OO32sEAD) verfügbar.DFG152DFG152 ermöglicht die Einhaltung des Gesetzes FZ-152 zum Schutz personenbezogener Daten. Sie ist vollständig in die CT Mobile-Anwendung integriert, unterstützt alle auf der Salesforce-Plattform basierenden Cloud-Lösungen und funktioniert, ohne die bestehende Salesforce-Geschäftslogik zu verändern. DFG152 verwendet Reverse Proxy, um Daten von Standard- und benutzerdefinierten Objekten für jede Salesforce-Instanz oder Landing Page zu lokalisieren oder zu entpersonalisieren, und es erfordert keine zusätzliche Hardware oder Software.Kommentare zu den Nachrichten- „Die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ist für unsere Kunden nach wie vor von großer Bedeutung", sagt Alex Patsko, CEO von CT Software. „Nachdem wir bereits seit Jahren Lösungen zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen für führende Unternehmenskunden bereitstellen, freuen wir uns sehr, diese Lösung nun auch der breiten AppExchange-Community zur Verfügung zu stellen, damit jeder Salesforce-Kunde auf der ganzen Welt sein CRM in Einklang mit nationalen und lokalen Gesetzen bringen kann."- „DFG152 von Customertimes ist eine willkommene Ergänzung zu AppExchange, da es die Einhaltung der Datenschutzgesetze in den osteuropäischen Märkten ermöglicht", so Woodson Martin, GM von Salesforce AppExchange. „AppExchange wird ständig weiterentwickelt, um unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Erfolg ihrer Kunden fördern."Informationen zu Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, ermöglicht es Unternehmen, auf völlig neue Weise zu verkaufen, zu warten, zu vermarkten und sich zu engagieren. Mit mehr als 6.000 Lösungen, 9 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Peer-Reviews ist es die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobile-, Social-, IoT-, Analyse- und Künstliche-Intelligenz-Technologien für Unternehmen. Mit mehr als 4000 abgeschlossenen Projekten und mehr als 1600 hochqualifizierten Experten sind die Lösungen des Unternehmens darauf ausgerichtet, Kunden bei der Umsetzung echter geschäftlicher Veränderungen zu unterstützen und einen maximalen Nutzen aus ihren Technologieinvestitionen zu ziehen. Customertimes Corp. ist ein früher Marktteilnehmer im Bereich Salesforce-Beratung und -Implementierung in Osteuropa und eine preisgekrönte Produktentwicklungsorganisation. Der Hauptsitz von Customertimes Corp. befindet sich derzeit in New York City, zusammen mit regionalen Büros in London, Paris, Toronto, Kiew, Minsk, Riga und Moskau. Weitere Informationen finden Sie auf www.customertimes.com.