Customer Experience: Managing the Gap

Hamburg (ots) -'Customer Experience' - das ist ein Konzept, das in der Management-Diskussion eine enorme Aufmerksamkeit erlangt hat und auf der Marketing-Agenda ganz oben angelangt ist. Dies vor allem deshalb, weil sich der Wettbewerb deutlich intensiviert hat - wer in einem solchen Umfeld bestehen möchte, muss das eigene Geschäftsmodell noch fokussierter aufstellen und sich in sämtlichen Aktivitäten noch enger an den Bedürfnissen und Wünschen seiner Kunden orientieren. Und dabei klafft zwischen Anspruch und Realität häufig eine enorme Lücke - im unternehmerischen Alltag erleben Kunden Unternehmen häufig ganz anders als sie selbst gern wahrgenommen werden möchten.'Manging the Gap' - unter dieser Überschrift steht deshalb die Kooperationsveranstaltung von Marketing Club Hamburg, Deutschem Marketing Verband und KANTAR am 3. Mai 2022, ab 18:30 Uhr in Hamburg. Sie untermauert nicht nur die unbedingte Notwendigkeit die Notwendigkeit eines konsistenten Kundenerlebnisses über alle Kontaktpunkte hinweg - sondern liefert mit höchst relevanten Best-Practice-Beispielen aus der Online- wie aus der Offline-Welt konkrete Anregungen, wie ein solches Handeln in den täglichen Routinen unternehmerischen Handelns umgesetzt werden kann. Mit der Präsentation jüngster Studienergebnisse und Insights von KANTAR, sowie zwei höchst spannenden Praxisbeispielen von Google und ERGO."Wir freuen uns, dass wir zu einem so wichtigen Thema so relevante Unternehmen und kompetente Speaker versammeln können - das verspricht eine Veranstaltung mit echtem Mehrwert für alle Marketing- und Kundenverantwortlichen zu werden", so Prof. Dr. Wolfgang Merkle, Präsident des Marketing Club Hamburg.Die Referenten der Veranstaltung:Stefan HentschelIndustry Leader Tech-Industrial, Google Germany GmbHDr. Eric LennartzHead of Market Intelligence, ERGO Deutschland AGProf. Dr. Wolfgang MerklePräsident Marketing Club Hamburg e.V.Thomas WachterSenior Director Customer Experience; Kantar GmbHStefan SchallerSenior Director Brand; Kantar GmbHVeranstaltungsort:Mindspace Hamburg, Rödingsmarkt 9, 20459 HamburgÜber Marketing Club Hamburg e.V.:Der Marketing Club Hamburg versteht sich als Berufs- und Interessensverband für Führungskräfte und Experten im Marketing, die über regelmäßige Veranstaltungen und einem attraktiven Programm die neuesten Entwicklungen reflektiert und seinen Mitgliederinnen/Mitglieder über überzeugende Praxisbeispiele erfolgreichen Marketings wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeit liefert.Unsere über 500 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Marketingclubs in Deutschland. Als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deLinkedin: https://de.linkedin.com/company/marketing-club-hamburg-e.v.Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHtwitter: https://twitter.com/MCHHeV