München (ots) - Was den Antrieb eines Unternehmens ausmacht und inwiefern derUnternehmenssinn entscheidend für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg ist,diskutierten Top-Manager führender Unternehmen bei der Veranstaltung "CustomerExcellence Round Table" von The Retail Performance Company (rpc) am 17. und 18.Oktober in München. Daraus ergaben sich zwei Thesen für einen Purpose, der nichtnur Orientierung schafft, sondern auch nachhaltig trägt.Der diesjährige Customer Excellence Round Table von rpc widmete sich dem Thema"Purpose pays: Increasing profitability by shaping business culture". Befeuertdurch die aktuellen Diskussionen über den Klimaschutz, die Chancenungleichheitund gesellschaftliche Spannungen stellen sich Unternehmen mehr denn je die Fragenach ihrem Zweck und ihrer Bestimmung. Bei der Eventreihe von rpc haben sichEntscheider der Unternehmen HypoVereinsbank, BMW AG, MINI, h&zManagementberatung, Piepenbrock, adidas, Visplay GmbH, Media-Saturn HoldingGmbH, Oberpollinger, Sofitel, Hymer und Graf Dichtungen zu dem Thema und ihrenErfahrungen ausgetauscht und sind zu folgendem Schluss gekommen: Die Suche nachdem Unternehmenssinn ist nicht mehr nur Trend, sondern groß genug, die Regelnder Unternehmensführung auf den Kopf zu stellen. "Die Frage nach demUnternehmenszweck hat die Kraft, einen gesamtheitlichen Veränderungsprozessanzustoßen", sagt Jan Schemuth, Geschäftsführer von rpc. "Purpose ist wie diedigitale Transformation ein fundamentaler Disruptor. Herauszufinden, was einUnternehmen und seine Mitarbeiter antreibt, ist harte Arbeit und erfordertständige Aufmerksamkeit", erläutert Schemuth. Dabei sei klar: "Der Treiber fürdas Thema Purpose in Unternehmen ist immer der Mensch. Wenn sich Menschenändern, dann müssen sich auch Unternehmen ändern", ergänzt Schemuth.Zwei Thesen über den Unternehmenssinn:1. Differenzieren und mit Leben füllenUm ihren Purpose zu finden, müssen Unternehmen folgende Fragen unvoreingenommenbeantworten können: Was verleiht unserer Arbeit Bedeutung? Wofür stehen wir ein?Worauf sind unsere Mitarbeiter stolz und was schätzen unsere Kunden an uns? Und:welchen Beitrag zur "Verbesserung der Welt von morgen" leisten wir alsUnternehmen? Für Marken sind das existenzielle und schwierige Fragen, die siedazu bringen, ihre Rolle im Leben ihrer Kunden und Mitarbeiter zu hinterfragen.Laut Umfrage im Teilnehmerkreis der Veranstaltung tun sich aber noch vieleUnternehmen schwer, ihren Purpose vom Markenversprechen und derUnternehmensvision abzugrenzen. Mit der Folge, dass der Unternehmenszweck nichtausreichend bei Mitarbeitern oder Kunden ankommt. Hier ist darauf zu achten,dass die Begriffe für alle im Unternehmen klar kommuniziert werden, damit sierichtig nach außen getragen werden können: Purpose ist der übergeordneteBeweggrund, der innere Antrieb des Unternehmens, die Frage nach dem "Warum".Vision bedeutet die klare Richtungsanweisung an alle Mitarbeiter, wohin dasUnternehmen steuert. Und das Markenversprechen gibt an, welche Erwartungen derAnspruchsgruppen die Marke erfüllt.Vor allem in Zeiten von VUCA (volatility, uncertainty, complexity und ambiguity)verändern sich die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern permanent. GesättigteMärkte, Social Media und die Präferenzen zugunsten sozialer Verantwortung vorallem innerhalb der jüngeren Generation lassen Mitarbeiter, Kunden undInvestoren nach klaren, differenzierenden Eigenschaften von Marken suchen. Damitder Unternehmenszweck wirklich Orientierung gibt, muss er nicht nur aus demInnersten des Unternehmens kommen, sondern auch mit Leben gefüllt werden. Es istwichtig, dass alle Mitarbeiter den Purpose kennen und wissen, was der Antriebdes Unternehmens ist. "Es reicht nicht nur, den Unternehmenszweck zu verstehen.Jeder im Unternehmen muss aktiv diskutieren und sich intensiv damitauseinandersetzen", erklärt Erik Bellendir, Partner bei rpc. So wird der Purposezu einem Leitfaden für das ganze Unternehmen und kommt bei Mitarbeitern, Kundenund Investoren gleichermaßen an.2. Versprechen einhalten und Mut zur EhrlichkeitPurpose ist letztendlich auch immer eine Vertrauensfrage. Sich mit Marken zuidentifizieren und ihnen zu vertrauen, ist für alle Anspruchgruppen wichtig: fürMenschen auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber, Mitarbeiter, Investoren undKunden. Authentizität ist ein wichtiger Treiber, um Purpose ernsthaft zuvermitteln. "Nichts ist unglaubwürdiger als "Purpose washing", sagt JanSchemuth. "Schreiben sich Unternehmen eine ethische Mission auf die Fahne,müssen sie auch konsequent nach dieser Maxime agieren". Werden Unternehmen ihremPurpose nur oberflächlich gerecht, lässt die Strafe nicht lange auf sich warten:Kunden, Mitarbeiter und Investoren wenden sich von der Marke ab oderboykottieren sie im schlimmsten Falle. In der Diskussion über Purpose müssenUnternehmen ehrlich zu sich selbst sein und Purpose nicht als eine rein ethischverankerte Motivation verstehen, aus der heraus sie operieren. Der tiefe Wunscheiner Unternehmensgründung, zum Beispiel das beste oder praktischste Produktherzustellen, ist ein glaubwürdigerer Antrieb, als ein Purpose, den dasUnternehmen nicht einhalten kann.Über die VeranstaltungIm Rahmen des jährlichen Customer Excellence Round Tables diskutierenausgewählte Experten und Top-Führungskräfte auf Entscheiderebene in einemNetworking- und Workshop-Format aktuelle und innovative Themen an derSchnittstelle zum Kunden. Mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen werdenZukunftskonzepte und Herausforderungen erörtert, mit dem Ziel, neue Impulse fürdie Strategie zu geben. Die Veranstaltung dient als wettbewerbsfreie Plattformdem Austausch zu praxiserprobten und zukunftsgerichteten Lösungsansätzen und demAufbau eines exklusiven Netzwerks.über rpc - The Retail Performance CompanyThe Retail Performance Company ist eine Beratung, die Unternehmen beivertrieblichen Fragestellungen unterstützt. Mit den Service-BereichenConsulting, Customer Experience Design, Training, Coaching, Talent Managementund Data Analytics bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen an, um sieauf dem Weg zu einer kundenorientierten Transformation zu begleiten. Unser Fokusliegt auf der Schaffung inspirierender Kundenerlebnisse für eine nachhaltige undwertschöpfende Beziehung zwischen Marken und Endkunden. rpc wurde im Jahr 2013als Joint Venture von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AGgegründet und ist in zehn Ländern vertreten. 