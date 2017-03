Custemotion - Die Macht der Emotionen im Kundenservice (FOTO)

Aachen (ots) -Die Macht der Emotionen sollte man nicht unterschätzen. Gefühlebeeinflussen unser Handeln. Was im Privaten gilt, gilt allerdingsauch im unternehmerischen Umfeld. Empathische Verkaufsmethodenkönnen helfen, fokussiert durch den Verkaufsprozess zu gehen und einenachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen. Ziel ist es nicht, jedemKunden sein Produkt irgendwie zu verkaufen und zum nächsten Kundenweiterzueilen. Ziel jeden Unternehmens sollte sein, eine Beziehung zuseinen Kunden aufzubauen, um ihn langfristig zu binden.Auf technologischer Seite unterstützt der Einsatz einer CustomerRelationship Management Lösung bei der Realisierung des empathischenVertriebs.Empathisches CRMDas CRM ist eine Informationsdatenbank, die die Beziehung zwischenUnternehmen und Kunden dokumentiert. Der CRM-Dreiklang besteht aus:Menschen, Prozessen und Technologien. In letzter Zeit wurde der Fokussehr stark auf Technologien gelegt. Dies sollte geändert werden. DerMensch soll im Fokus stehen! Was will der Kunde? Wofür gibt er seinGeld aus? Empathisches CRM zu nutzen verhilft dabei, empathisch zuverkaufen und die Kundenorientierung damit auszubauen. Auch wenn dieInvestition in die Kundenzufriedenheit anfangs viel Geld und Zeitkostet, so lohnt sie sich und man erhält einen Mehrwert.Empathie als wichtige VerkaufskompetenzKundenorientierung ist ein Dauerprojekt, welches niemals endet undstetig angepasst werden sollte. Die Mitarbeiter müssen die Gefühls-und Gedankenwelt des Kunden verstehen, um die Produkte auf dieWünsche des Kunden zuschneiden zu können. Das Gegenüber nicht nurkennen, sondern sich in ihn oder sie hineinversetzen, um in seinerbzw. ihrer Sprache mit ihm zu sprechen, das ist das Ziel vonCustemotion. Die Empathie im Vertrieb steht also im Mittelpunkt,damit die Kaufmotive erkannt werden können. Grundlage dieserStrategie ist das Persönlichkeitsprofil des potentiellen Käufers, dases ermöglicht, Verhaltensprofil und auch Kommunikationsverhalten zuverstehen. Auf dieser Basis werden alle weiteren Schritte imVerkaufsprozess zielorientiert gestaltet. Vorträge undPodiumsdiskussionen zum Thema Custemotion bietet auch die virtuelleMesse Einfach Online Arbeiten. Live von der CeBIT streamen Expertenaus dem Video-Cube. www.eoa17.deÜber aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. Wir helfenunseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuer Technologiensowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern so deren interne-und externe Kommunikation langfristig - maßgeschneidert auf dieBedürfnisse der Kunden und der dazugehörigen Zielgruppe. Mit Hilfeunserer Workshops bieten wir Ihnen eine umfassende sowieprofessionelle Kommunikationsberatung. Durch unsere Publikationen,wie das Kompendium "Einfach Anders Arbeiten" oder den PRAXISTIPPSKundenkommunikation geben wir Branchenwissen und Expterten-Know-howweiter und schaffen das Bewusstsein für die Möglichkeiten neuen undanderen Arbeitens. Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhowberaten wir zielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg vonUnternehmen nachhaltig zu steigern. www.aixvox.comPressekontakt:Simone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell