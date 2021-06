Cushman & Wakefield Echinox führt Yardi zur Verwaltung des gewerblichen Immobilienportfolios ein

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Unabhängige Tochtergesellschaft von Cushman & Wakefield wird vollständig vernetzte Cloud-basierte Software zur Verwaltung von Gewerbeimmobilien einsetzenCushman & Wakefield Echinox, ein führendes Immobilienunternehmen auf dem rumänischen Markt, hat Yardi (https://www.yardi.com/eu/)® als Technologiepartner für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Rumänien ausgewählt. Die Plattform wird Investoren, Entwicklern, Eigentümern und Mietern eine ganze Reihe von Dienstleistungen anbieten. Cushman & Wakefield Echinox verwaltet rund 50.000 Quadratmeter Bürogebäude in Bukarest.Cushman & Wakefield Echinox hat Yardi® Voyager Commercial (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-voyager-commercial/) eingeführt, um die Abläufe im Immobilien- und Finanzmanagement zu optimieren. Yardi Voyager kombiniert Immobilienverwaltung und Buchhaltung mit Eigentumsverhältnissen, Finanzen, Budgets, Prognosen, Bau und Wartung und bietet so einen ganzheitlichen Überblick über ein gesamtes Gewerbeimmobilienportfolio."Wir haben uns für Yardi Voyager Commercial als integrierte Plattform für das Immobilien-, Finanz- und Nebenkostenmanagement, die Abrechnung mit den Mietern, die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Budgetierung entschieden. Yardi bietet uns die Möglichkeit, einen verbesserten Zugang zu den Daten zu bieten, was die Qualität der Berichterstattung für unsere Kunden verbessern wird und uns helfen wird, unsere Wachstumsziele zu erreichen", sagte Mihaela Petruescu, Partner Asset Services Cushman & Wakefield Echinox."Wir freuen uns, Cushman & Wakefield Echinox als unseren neuesten Kunden in Rumänien begrüßen zu dürfen", sagte Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mihaela und ihrem Asset Services Team, da ihre Leidenschaft, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen, und ihre Erfahrung anpassungsfähige, kundenorientierte Lösungen garantieren."Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi Kunden aus der Immobilien- und Hausverwaltung (https://www.yardi.eu/products/yardi-commercial-suite/) in ganz Europa unterstützt.Informationen zu Cushman & Wakefield EchinoxCushman & Wakefield Echinox ist ein Top-Immobilienberatungsunternehmen auf dem lokalen Markt und die exklusive Tochtergesellschaft von Cushman & Wakefield in Rumänien. Das Unternehmen ist unabhängig und verfügt über ein Team von mehr als 60 Fachleuten und Mitarbeitern, die Investoren, Entwicklern, Vermietern und Mietern eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cwechinox.comInformationen zu Cushman & WakefieldCushman & Wakefield ist einer der weltweit führenden Anbieter von gewerblichen Immobiliendienstleistungen. Mit 50.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern und einem Umsatz von 7,8 Milliarden Euro bietet Cushman & Wakefield Beratungsleistungen in den Bereichen Asset- und Investmentmanagement, Kapitalmärkte, Vermietung, Verwaltung von Immobilien, Mietervertretung, Design und Bewertung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cushmanwakefield.comInformationen zu YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Das 1984 gegründete Unternehmen Yardi hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Für weitere Informationen besuchen Sie Yardi.com/EU (https://www.yardi.com/eu/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Martin GednyYardi Systems Inc.+44 (0) 1908 308400Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell