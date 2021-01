Cushing MLP & Infr Total Aktie: Ex-Dividende verstehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Am 1. Dezember 2020 erklärte Cushing MLP & Infr Total (NYSE:SRV) eine Dividende, die am 29. Januar 2021 an die Aktionäre ausgezahlt wird. Cushing MLP & Infr Total gab außerdem bekannt, dass Aktionäre, die am oder vor dem 19. Januar 2021 in den Büchern des Unternehmens stehen, Anspruch auf die Dividende haben. Die Aktie wird dann 2 Geschäftstage vor dem Stichtag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



