"Curvy Supermodel" gesucht - jetzt bewerben für die zweite Staffel!

München (ots) -- TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen geht in die zweite Runde- Wer wird die Nachfolgerin von "Curvy Supermodel"-Siegerin CélineDenefleh?- Bewerbung unter: www.rtl2.de/curvysupermodelOb auf dem Laufsteg, in Modemagazinen oder in Werbespots - immermehr Frauen mit kurvigen Figuren erobern das Modelbusiness. DieBranche braucht ständig neue Gesichter und Models mit"Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere.RTL II bietet ihnen die Chance ihres Lebens und schickt denTV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." in diezweite Runde. Dabei gilt: Keine Kurve ist zu kurvig! Unterwww.rtl2.de/curvysupermodel können sich Frauen mit "großen Größen"für die Sendung bewerben.Céline Denefleh hat geschafft, wovon sie vor einem Jahr nochgeträumt hat: Nachdem sie als Siegerin aus der ersten Staffel von"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." hervorgegangen ist,arbeitet sie inzwischen hauptberuflich und mit großem Erfolg alsModel. Sie stand bereits für zahlreiche namhafte Kunden aus der Mode-und Kosmetikbranche sowie für renommierte Zeitschriften vor derKamera.Mit der zweiten Staffel von "Curvy Supermodel" bietet RTL II nunweiteren Nachwuchstalenten, die stolz auf ihre Kurven sind, dieChance auf einen erfolgreichen Karrierestart mit einemprofessionellen Modelvertrag. In der Sendung stellen dieKandidatinnen ihr Können vor einer fachkundigen Jury unter Beweis undkonkurrieren bei typischen Herausforderungen aus dem Curvy ModelBusiness sowie bei Castings für reale Jobs um die "Curvy Supermodel"Krone.Doch der Weg zum "Curvy Supermodel" ist alles andere als einfach.Schönheit und die perfekte "Sanduhrfigur" sind keine Garantien fürden Erfolg. Deshalb stellt die Jury Woche für Woche auch Ausdauer,Disziplin, Professionalität und den Willen der Kandidatinnen auf dieProbe. Nur wer auf ganzer Linie überzeugt, hat die Chance, als "CurvySupermodel" langfristig erfolgreich zu sein.Das Format wird von der Tresor TV Produktions GmbH produziert.