Curvature beruft Sreekant Kasibhatta zum CFO

Internationaler Finanzmanager wird Mitglied der Geschäftsleitungvon CurvatureCharlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Curvature, derweltgrößte Dienstleister für Third-Party Maintenance (TPM) undLifecycle-Management von herstellerübergreifenden IT-Systemen, hatheute die Ernennung des internationalen Finanzmanagers Sreekant"Sree" Kasibhatta zum neuen CFO bekanntgegeben. Er hat im In- undAusland in zahlreichen Führungspositionen gedient und einenausgezeichneten operativen und strategischen Geschäftssinn unterBeweis gestellt.Kasibhatta und der ebenfalls neu ernannte CEO Yehia Maaty Omarwerden gemeinsam das Geschäftswachstum vorantreiben und Curvaturesgroßes Lösungsportfolio für unabhängigen IT-Service und -Supportglobal breiter aufstellen. Kasibhatta ist seit 25 Jahren im globalenFinanzsektor tätig und hat in privaten und börsennotiertenUnternehmen gearbeitet. Eine seiner Hauptaufgaben war dieUnterstützung von B2B-Dienstleistern durch eine verteilte technischeBelegschaft.Zuletzt diente Kasibhatta als CFO bei RGIS, ein Weltmarktführerbei Inventardiensten in Privatbesitz. In dieser Zeit hat Kasibhattaerfolgreich eine Refinanzierung abgewickelt sowie neue Prozesse fürForecasting und operative Prüfung auf Bereichsebene eingeführt, umdie Rechenschaftspflicht klarer abzugrenzen. Davor war Kasibhatta 14Jahre lang bei Tyco International in verschiedenen Positionen mitwachsender Verantwortung und Seniorität tätig. Unter anderem dienteer als VP und CFO von Tyco's Growth Markets, wo er mit RegionalPresidents kooperierte und die Integration von zwei Akquisitionen inBrasilien betreute.Darüber hinaus war Kasibhatta VP und CFO von Tyco IntegratedSecurity (vormals ADT Commercial), ein Geschäftsbereich von Tyco'sNorth American Installation & Services. Seine Berufslaufbahn beganner bei PricewaterhouseCoopers in Neu-Delhi und Singapur."Ich freue mich außerordentlich, dem Leitungsteam von Curvaturebeizutreten und die Marktführerschaft des Unternehmens beiherstellerunabhängigen Wartungsdiensten auszubauen. Gleichzeitig giltes, das IT-Fachdienstleistungsgeschäft zu stimulieren", sagteKasibhatta. "Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Yehia,dem Vorstand und internationalen Spitzenkräften, um CurvaturesUmsatz- und Gewinnposition und die Qualität derDienstleistungserbringung zu verbessern."Curvature betreibt Niederlassungen in 12 Ländern und weltweit mehrals 100 belegte Servicezentren und über 600 Ersatzteilzentren. Mitweltweit mehr als 15.000 Kunden übertrifft Curvature seine engstenKonkurrenten in Sachen Größe und Leistungsangebot deutlich. DasUnternehmen bietet erstklassigen Support in 20 Sprachen fürOrganisationen, die ihre Kosteneinsparungen maximieren sowie ihrWartungskonzept und ihre breit gefächerten unterstützendenIT-Dienstleistungen optimieren möchten."Srees Berufung zum CFO ist kritisch für den Erfolg unsererandauernden internationalen Expansionsstrategie", sagte Yehia MaatyOmar, CEO von Curvature. "Ich begrüße unsere Zusammenarbeit beimUmbau unseres operativen Geschäfts, um eine Dienstleistungserbringungauf Weltklasseniveau sicherzustellen und gleichzeitig unserefinanziellen Geschäftsziele zu erreichen."Informationen zu CurvatureAls weltweit führender Anbieter von unabhängigem IT-Support,Produkten und Dienstleistungen revolutioniert Curvature die Art undWeise, wie Unternehmen ihre Anlagen und den Support fürherstellerübergreifende, multinationale Netzwerke und Rechenzentrenverwalten, warten und modernisieren. In Zeiten von konkurrierendenIT-Prioritäten und digitalem Wandel müssen Unternehmen geschickt,effizient und intelligent in IT- und Geschäftsinnovationeninvestieren. Als strategischer Partner von mehr als 15.000Unternehmen weltweit ist Curvature darauf spezialisiert, vonStandorten auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und Asien aus24x7 weltweiten technischen Support, komplexen Hardware-Austausch undkomplettes Lifecycle-Management der Anlagen in Netzwerken undRechenzentren auf Basis eines globalen Vertrages anzubieten. WeitereInformationen finden Sie unter www.curvature.com.