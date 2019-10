Curtiss-Wright: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Curtiss-Wright, die im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.10.2019, 10:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 125.61 USD.

Unsere Analysten haben Curtiss-Wright nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Curtiss-Wright liegt mit einer Dividendenrendite von 0,54 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat einen Wert von 2,09, wodurch sich eine Differenz von -1,55 Prozent zur Curtiss-Wright-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Curtiss-Wright erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Curtiss-Wright vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (143,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 14,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 125,61 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Curtiss-Wright erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Curtiss-Wright für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Curtiss-Wright für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Curtiss-Wright insgesamt ein "Sell"-Wert.