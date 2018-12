Curtiss-Wright: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Curtiss-Wright unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Die Curtiss-Wright-Aktie notierte am 20.12.2018 mit 100,04 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Curtiss-Wright haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Curtiss-Wright hat mit einer Dividendenrendite von 0,58 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,97%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Machinery"-Branche beträgt -1,39. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Curtiss-Wright-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,14 ist die Aktie von Curtiss-Wright auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Machinery" (47,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Curtiss-Wright für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Curtiss-Wright für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Curtiss-Wright insgesamt ein "Sell"-Wert.