Curtiss-Wright: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie Curtiss-Wright aus dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 23.07.2018 ein Kurs von 125,81 USD geführt.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,19 und liegt mit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 59,98. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Curtiss-Wright auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

