Curtiss-Wright Aktie: Unternehmen bei Baird hochgestuft!

Baird-Analyst Peter Arment stufte die Aktie von Curtiss-Wright Corp.(NYSE:CW) von Neutral auf Outperform hoch und hob das Kursziel von $134 auf $157 an (was einem Aufwärtspotenzial von 21,8% entspricht).

Arment merkte an, dass die Erholung des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte 2021 weiterhin auf dem richtigen Weg ist, zusammen mit der neuen Rückkaufsermächtigung in Höhe von 400 Millionen Dollar, die die EPS-Schätzungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung