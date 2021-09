Curtis Banks: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Curtis Banks stehen per 24.09.2021, 20:51 Uhr 253 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Curtis Banks zählt zum Segment "Versicherungsmakler".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Curtis Banks hat mit einer Dividendenrendite von 3,63 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -1,4. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Curtis Banks-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Curtis Banks. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Curtis Banks damit 102,18 Prozent unter dem Durchschnitt (120,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 154,76 Prozent. Curtis Banks liegt aktuell 136,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Curtis Banks?

Wie wird sich Curtis Banks nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Curtis Banks Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Curtis Banks Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken