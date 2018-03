Currencycloud führt Global Collections ein und hilft Unternehmen so bei der Globalisierung

Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen bringt B2B-Zahlungins 21. JahrhundertNew York (ots/PRNewswire) - Currencycloud (https://goo.gl/dyqcDC),führende Plattform für internationale Zahlungen, hat heute dieEinführung von Global Collections verkündet. Dieses Angebot fürForderungen in mehreren Währungen ermöglicht Banken und weiterenZahlungsdienstleistern, ihren Kunden den Empfanggrenzüberschreitender Zahlungen ohne hohe Gebühren, lange Wartezeitenoder Komplikationen zu eröffnen."Currencycloud hat sich stets für Technik engagiert, welcheUnternehmen in die Lage versetzt, schnell und sicher und mittelseines Mausklicks Gelder zu überweisen. Der zwingende nächste Schrittbesteht dann darin, den Bereich des Zahlungsempfangsbereitzustellen", sagte Todd Latham, CMO und Head of Product. "DieseEinführung bedeutet im Bereich der Zahlungseingänge eine Revolutionund stellt die nötige Infrastruktur bereit, um die Innovation imBereich B2B zu beschleunigen. Firmen können jetzt lokal verankert undgleichzeitig global tätig sein. Dies ermöglicht die Konzentration aufdie Kernbereiche: Wachstum, Skalierung und Konkurrenzfähigkeit."In der Wirtschaftswelt von heute müssen Firmen am globalenWirtschaftskreislauf teilnehmen, um konkurrenzfähig zu sein. Diesführt zu einem komplexen Netzwerk von Transaktionen. Zwar werdenDaten schnell und nahtlos weitergegeben, Zahlungen aber sind weltweitlangsam und mit hohen Kosten verbunden. Dies hemmt dasunternehmerische Wachstum. In einer Umfrage von Atradius (https://atradius.us/reports/payment-practices-barometer-americas-2017.html)benannten nahezu ein Drittel ausländischer Kunden von Firmen inNordamerika und Europa die "Komplexität der Zahlungsabwicklung" alswichtigen Faktor für Verzögerungen internationaler Zahlungen.Global Collections von Currencycloud versetzt Firmen mit Kunden inden USA oder Europa in die Lage, bezahlt zu werden, als seien Sie vorOrt geschäftlich tätig. Dafür ist keine Präsenz im Landeerforderlich. Mit der neuen Funktion können Firmen internationaleKontonummern (IBAN) sowie virtuelle Kontonummern (VAN) einrichten,und Kunden können Überweisungen in US-Dollar und Euro erhalten, ohnedass Gebühren anfallen."Die Betaversion von Global Collections von Currencycloud hatunseren Ansatz im Bereich globaler Zahlungen neu definiert, da damitverbundener Zeitaufwand und Ausgaben signifikant reduziert wurden",sagte Neil Ambiker, CEO von B2B Pay, einem Zahlungsdienstleister, derein Produkt virtueller Bankkonten für Firmen anbietet, die nichtörtlich ansässig sind. "Es wird nicht einfach nur der Bereich derForderungen optimiert. Wir sind jetzt in der Lage, Kunden einreibungsloses Umfeld zu bieten, Vertrauen in unsere Marke zu fördernund - am wichtigsten - international zu wachsen."Weitere Vorteile:- Schnellerer Zahlungsempfang: Empfang von Geldern noch am gleichenTag ermöglicht Firmen, schneller bezahlt zu werden.- Geringere Kosten: Durch Zugriff auf die wettbewerbsfähigen FX-Kursevon Currencycloud hängen Firmen nicht mehr von den Raten ab, welchedie großen Banken bereitstellen. Sie können zu Großhandelskursenwechseln und Gelder in bis zu 35 Währungen vorhalten. So werdenGebühren und Aufschläge vermieden.- Unkomplizierte Integration: Kunden können problemlos ihr eigenesProdukt auf die APIs von Currencycloud aufsetzen, die besten aufdem Markt, oder dessen Benutzerschnittstelle verwenden. Endbenutzermüssen kein Konto bei Currencycloud eröffnen, was das Verfahrenunkomplizierter gestaltet.Global Collections wird ab März eingeführt. Weitere Informationenüber Currencycloud erhalten Sie unter www.currencycloud.com.Weitere Informationen über B2B Pay erhalten Sie unterwww.b2bpay.co.Informationen zu CurrencycloudZahlreiche Unternehmen nutzen Technik von Currencycloud, was dieVeränderung der weltweiten Zahlungssysteme vorantreibt. DieKomplexität und Ineffizienzen herkömmlicher grenzüberschreitenderZahlungen werden mittels der flexiblen APIs entfernt. Currencycloudwurde 2012 gegründet, hat seinen Sitz in London und wird in Europaund den USA reguliert.Pressekontakt:Quincy Zhai917-789-0218qzhai@bateman-group.comOriginal-Content von: Currencycloud, übermittelt durch news aktuell