Curis-Aktie: Drama durch Nebenwirkungen!

Curis nimmt Investoren mit auf eine wilde Fahrt. Nachdem sie am Mittwoch aufgrund eines vielversprechenden Blutkrebsmedikaments in die Höhe geschossen war, stürzte die Aktie von CRIS am Donnerstag ab.

Das Biotech-Unternehmen stellte fest, dass seine Behandlungsmethode abnorme Zellen bei acht von neun Patienten bekämpfen konnte. Aber es wurden auch Toxizitäten festgestellt, die Dosis-Begrenzungen erforderlich machen, sagte Curis späten Mittwoch.



