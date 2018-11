Curio: Vergewaltiger brauchen keinen Sexualkundeunterricht

Berlin (ots) - Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,Annette Widmann-Mauz hat angesichts der Vergewaltigung in Freiburggefordert, Asylbewerber über Sexualität und Gleichberechtigung inDeutschland zu informieren.Der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr.Gottfried Curio, sagt dazu:"Die haarsträubende Naivität, die Frau Widmann-Mauz hier an denTag legt, ist angesichts der unsagbaren Verbrechen in Freiburg nurnoch als zynisch zu bezeichnen: Vergewaltiger brauchen keinenSexualkundeunterricht, sie müssen hart bestraft und möglichstabgeschoben werden: jeder sogenannte Flüchtling, der Frauen belästigtund vergewaltigt, weiß ganz genau, dass er sich gesetzwidrig verhält;es ist ihm in der Regel aber schlicht egal, da die Konsequenz eineBewährungsstrafe ist - oder, wie jetzt gefordert, ein 'Wegweiserkursüber das Zusammenleben in Deutschland'.Statt die Täterperspektive einzunehmen, wäre Opferschutz durchAusweisung und Grenzabweisung geboten - Deutschland ist nicht dieSexual-Nachhilfeschule der Welt. Es macht fassungslos, mit welcherSchamlosigkeit hier derartige Pseudo-Lösungen präsentiert werden, diein ihrer zur Schau getragenen Blauäugigkeit nichts anderes sind alseine Verhöhnung der Opfer.Der ganze Vorschlag ist nicht nur realitätsfern, er zeugt auch vompolitischen Willen zur Verharmlosung - wo nicht zur relativierendenEntschuldigung - schwerster Verbrechen, wenn sie von Migranten verübtwerden. Wenn Personal in entscheidenden Regierungspositionen sichnicht imstande sieht - oder aus ideologischen Gründen nicht willensist -, die Bevölkerung effektiv zu schützen, sollte esschnellstmöglich von der Regierungsverantwortung entbunden werden."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell