Curio: Seehofer präsentiert verzerrte Polizeiliche Kriminalstatistik

Berlin (ots) - Zur Polizeiliche Kriminalstatistik teilt derinnenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag,Gottfried Curio, mit:"Innenminister Seehofer hat heute die PolizeilicheKriminalstatistik für das Jahr 2018 vorgestellt und gibt sich besterDinge: warum ist er so zufrieden? Die Zahl der angezeigten Straftatensei 2018 zurückgegangen: weniger Diebstähle von Fahrrädern undweniger Ladendiebstähle. Der Umfang des Dunkelfelds der nichtangezeigten Delikte bleibt jedoch offen und verzerrt die Statistik.Gewachsen ist hingegen - im siebten Jahr infolge - dieRauschgiftkriminalität (plus 6,1 Prozent auf 350.662). Bedenklich istzudem der drastische Anstieg um knapp 40 Prozent beim Widerstandgegen die Staatsgewalt, also gegen Polizisten undVollstreckungsbeamte; etwa bei Abschiebungen - weshalb viele davonabgebrochen werden müssen. Was erst gar nicht in der Statistikauftaucht: die Gefahrenabwehr durch rund-um-die Uhr-Überwachung vonGefährdern muss permanent geleistet werden; dieses Problem verstärktsich noch durch die zahlreichen IS-Rückkehrer.Und was geschieht dann wirklich - vor Ort? Im Landkreis Dachaubeträgt der Anteil ausländischer Tatverdächtiger 41,5 Prozent; über11 Prozent aller Tatverdächtigen sind Asylsuchende, Personen mitFlüchtlingsstatus oder Personen ohne Aufenthaltsberechtigung. InNordrhein-Westfahlen ist die Zahl der Sexualstraftaten um 9,2 Prozentgestiegen, die der Morde und Mordversuche gar um 24 Prozent - und vonden Tatverdächtigen hatten 31,8 Prozent keinen deutschen Pass. InOstbrandenburg sind die Sexualstraftaten in einem Jahr um rund 40Prozent gestiegen; überproportional viele - nämlich jeder Fünfte -Tatverdächtige waren nichtdeutscher Herkunft. So ist es wenigverwunderlich, dass das subjektive Unsicherheitsgefühl derBevölkerung - vor allem bei Frauen - zugenommen hat.Obwohl die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen auf 30,5Prozent gestiegen ist, lässt Seehofer die Grenzen dennoch weiterhinsperrangelweit offen; und dies, obwohl er beteuert, es müsse alles"Menschenmögliche für die Sicherheit unserer Bevölkerung" getanwerden. Dabei gibt es immer mehr Ausländer aus den Maghreb-Staaten,aus Libyen und Zentralafrika, die als Mehrfachstraftäter inErscheinung treten. Wenn wir nicht noch mehr Mehrfach- undIntensivtäter unter den 'Flüchtlingen' haben wollen, muss früher zumMittel der Abschiebehaft und der Abschiebung gegriffen werden."