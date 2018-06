Curio: Kriminelle erhalten Schutz, weil sie Kriminelle sind - nur noch absurd

Berlin (ots) - Zu den skandalösen Vorgängen, wonach auchschwerstkriminelle Straftäter problemlos in Deutschland Schutzerhalten und selbst bei Ablehnung und Abschiebung erneut einreisenund Asyl beantragen können, erklärt der innenpolitische Sprecher derAfD-Faktion im Deutschen Bundestag, Gottfried Curio:"Die Bundesrepublik hat bei der Migration seit langem völlig dieKontrolle verloren. Wenn selbst Schwerstkriminelle - Mörder undVergewaltiger - hier Schutz gewährt bekommen, gerade weil sie alsVerbrecher in ihrem Heimatland für ihre Verbrechen bestraft würden,ist das nur noch absurd.Es ist die Spitze eines Eisbergs, der die Folge der Merkel'schenDurchwinkekultur ist. Das Bamf muss seit 2015 den Bürgern das 'Wirschaffen das' der Kanzlerin vorgaukeln. Die Zahl der erledigten Fällewird vor die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gestellt.Entscheidungen werden ohne persönliche Anhörungen getroffen, nichtvereidigte Dolmetscher beschäftigt und Entscheider ohne Ausbildungeingestellt.Der fortgesetzte Rechtsbruch auf allen Ebenen hat bereits etlicheMenschenleben gekostet. Jeder Bundestagsabgeordnete, der Merkel undihre Politik weiter mitträgt, macht sich mitschuldig an derenFolgen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell