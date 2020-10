Curevac-Aktie: Wie stehen hier die Chancen?

Um ehrlich zu sein, enttäuscht die bisherige Aktienkursentwicklung von CureVac sehr. Der Player startete euphorisch an der Börse, doch anschließend blieben die Erfolgsmeldungen aus und der Kurs korrigierte nach unten. Aktuell liegt der Aktienkurs von CureVac bei 46 Euro. Auch das Handelsvolumen deutet ein eher verhaltenes Interesse an der Aktie an. Hier ist man weit von den ersten Börsentagen entfernt.