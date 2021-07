Curevac-Aktie: Noch Hoffnung?

Die Curevac-Aktie hat in den letzten beiden Handelstagen gut zehn Prozent an Wert zugelegt und notiert aktuell bei knapp über 45 Euro. Für Investoren, die sich in diesem Jahr die Aktie des Biotech-Unternehmens ins Portfolio holten, immer noch ein schwacher Trost angesichts der Tatsache, dass die Curevac-Aktie mit 70 Euro ins Börsenjahr 2021 startete und zeitweise sogar über 100 Euro notierte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



