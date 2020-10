Curevac-Aktie: Enormes Potenzial!

Einen unglaublichen Kursanstieg legte die CureVac-Aktie am Dienstag hin: Über sechs Prozent schoss das Wertpapier an der Frankfurter Börse nach oben. Dabei kletterte der Titel seit Mitte September erstmals wieder über die 45-Euro-Marke. Zuvor hatte das Wertpapier des Pharmakonzerns eine Weile im Sinkflug verbracht: In der 30-Tage-Betrachtung verlor der Kurs über 18 Prozent. Dass sich die Anleger die Aktie in letzter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



