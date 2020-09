CureVac startet Phase-2a-Studie für COVID-19-Impfstoff

Das biopharmazeutische Unternehmen CureVac meldet heute vorbörslich, das man mit ersten Teilnehmer in die klinische Phase-2a-Studie bei der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten gestartet ist. Erste Probanden wurden dazu mit dem Impfstoff CVnCoV im Rahmen einer Dosisbestätigungstudie in Peru und Panama geimpft. Im Abstand von 28 Tagen erhalten die 690 Teilnehmer zwei Impfungen in verschiedenen Dosisstärken, um so auch die Verträglichkeit zu testen.

