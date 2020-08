CureVac reitet die Erfolgswelle!

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass CureVac einen glänzenden Börsenstart hingelegt hat. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Das Biotech-Unternehmen CureVac ist am Freitag letzter Woche in den USA an die Börse gegangen und konnte dort direkt enorme Kursgewinne verzeichnen. Die Entwicklung! 16 Dollar kostete die CureVac Aktie bei Börsenstart und die Notierungen explodierten gleich am ersten Handelstag auf ganze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!