CureVac: Kursziel 150 Euro oder doch eher 200 Euro?

Erst am 01. Dezember hatten wir über Sie über das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac informiert und getitelt: „CureVac: Dreistellige Kurse nur Frage der Zeit!“ Unsere Meinung für den Express-Service sah so aus: „Auch wenn die Aufwärtsbewegung weit fortgeschritten ist, sehen wir noch Kaufkurse. Eine charttechnische Trading-Chance gibt es ab 91,00 Euro aufwärts und wer gleich rein will, nutzt den Rücksetzer zum Einstieg. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung