CureVac: Gute Nachrichten weiter Fehlanzeige!

Schon wieder schlechte Nachrichten für Aktionäre von CureVac (WKN: A2P71U): Chief Technology Officer Dr. Mariola Fotin-Mleczek verlässt das Unternehmen kurzfristig zum Ende des Monats. Auch sonst gibt das Papier weiterhin kein gutes Bild ab. Der herbe Kursverlust in den vergangenen sechs Monaten von -51% auf 24,48 US$ an der Nasdaq spricht für sich.





