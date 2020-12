CureVac: Geht der Absturz morgen weiter?

Die Corona-Pandemie verschärft sich immer weiter. Damit wird die Sehnsucht nach einem Impfstoff immer größer. Ken Wunder also, dass die Börsen die Aktien von BioNTech und Moderna derzeit regelrecht feiern. Doch die Tübinger Impfstoffschmiede CureVac befindet sich seit einigen Tagen auf Talfahrt. Notierte die Aktie am 9. Dezember in der Spitze noch bei 125 Euro, ging es zum Wochenausklang im Tief auf nur noch 85 Euro herunter. Wie geht es jetzt weiter?

Aus charttechnischer Sicht ist bei CureVac mit diesem Absturz einiges an Porzellan zerschlagen worden. Der Rutsch unter die 100-Euro-Marke bedeutet ein technisches Verkaufssignal. Doch die Situation könnte sich auch relativ schnell drehen. Denn wie soeben bekannt wurde, erhält CureVac die Erlaubnis zur Massenproduktion für seinen Impfstoff. Gleichzeitig startet das Unternehmen vermutlich Anfang des Jahres mit der finalen Phase-III-Studie für seinen Impfstoff.

