CureVac: Besser als BioNTech?

Die jüngsten Meldungen sind einfach gut für Curevac! So konnte die Kapitalerhöhung ohne besondere Schwierigkeiten über die Bühne gebracht werden. Am 04. Februar teilte Curevac diesbezüglich den Abschluss der Kapitalerhöhung mit.

Doch auch weitere Meldungen helfen der Curevac-Aktie. So wurde am 01. Februar der Beginn der Produktion für den Corona-Impfstoff CVnCov in Kooperation mit der Rentschler Biopharma veröffentlicht.

Auch weitere Kooperationen zeigen den ...



