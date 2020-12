CureVac-Anleger müssen jetzt unbedingt aufpassen!

CureVac-Anleger wurden zuletzt heftig durch die Mangel gedreht. Noch am 9. Dezember notierte die Aktie bei über 125 Euro. Danach ging es heftig nach unten. Allein in den letzten drei Sitzungen verlor CureVac rund 15 Prozent! Ausgehend von dem Top bei 125 Euro summiert sich das Minus mittlerweile auf 32 Prozent – innerhalb von nur zehn Tagen. Und schon am Montag könnte es deutlich weiter nach unten gehen…

Moderna, BioNTech oder doch CureVac und AstraZeneca? Welche Impfstoff-Aktie die größten Gewinnchancen bietet, lesen Sie hier.

Während die Impfstoffe der Konkurrenten BioNTech und Moderna bereits im Einsatz sind bzw. kurz davor, steht bei CureVac erst noch die finale Phase-III-Studie auf der Agenda. Die dafür notwendigen 35.000 Probanden sollen im ersten Quartal getestet werden, sodass im März mit Ergebnissen gerechnet wird. Bis dahin dürften BioNTech und Moderna schon einiges mit dem Verkauf ihrer Impfstoffe verdient haben.

Auch aus Sicht der Charttechnik sieht es für die CureVac alles andere als gut aus. Mit dem Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro hat sich das Bild eingetrübt. Jetzt gibt es noch im Bereich von 80 Euro eine kleine Unterstützung, doch darunter droht sogar ein Absturz bis auf 60 Euro.

Findet CureVac in die Erfolgsspur zurück oder hängen Moderna und BioNTech die Tübinger endgültig ab? Lesen Sie unbedingt unseren brandaktuellen Sonderreport über die Impfstoff-Aktien und deren Aussichten im Jahr 2021. Hier geht’s zum Download.