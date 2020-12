CureVac: Am seidenen Faden

Bei der CureVac-Aktie sind die investierten Anleger in den letzten Tagen von einem bullischen Himmel in die Hölle eines nicht enden wollenden neuen Abwärtstrends geraten. Der Kurs hat seinen steilen Anstieg am 9. Dezember auf einem Hoch bei 120,82 Euro beendet und befindet sich seitdem in einer Korrektur.

Ausgebildet hat sich ein neuer Abwärtstrend, der von den Käufern bislang noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung