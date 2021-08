CureVac-Aktie: Die zweite Chance!

Die Aktie von CureVac scheint nicht aufzuhalten. Am Mittwoch legten die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens bis zum Nachmitag um weitere gut vier Prozent zu auf rund 57 Euro. Damit hat die CureVac-Aktie binnen einer guten Woche rund ein Drittel an Wert dazugewonnen. Das kommt einigermaßen überraschend, hatte das Unternehmen Ende Juni doch so enttäuscht, als sein Corona-Impfstoff nur eine Wirksamkeit von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung