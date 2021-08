CureVac-Aktie: Bei weitem nicht alles!

Die Aktie von CureVac hat zuletzt massiv an Boden gewonnen: Nachdem die Papiere des Tübinger Biotechnologie-Unternehmens im Juni bis auf 31,60 Euro in den Keller gerauscht waren, hat sich der Kurs der CureVac-Aktie seitdem wieder annähernd verdoppelt. Die Hoffnung der Anleger liegt offenbar auf dem gemeinsam mit GlaxoSmithKline entwickelten Corona-Impfstoff der zweiten Generation, der in ersten Test eine weitaus höhere Wirksamkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung