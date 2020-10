CureVac-Aktie: Ein wahrer Börsenkrimi!

Die CureVac-Aktie wandelt derzeit auf einem schmalen Grat. Die Zukunftsaussichten kennen eigentlich nur zwei Extreme. Entweder kann das Unternehmen mit dem in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff Erfolge feiern oder es kommt zum Scheitern. Dazwischen gibt es nicht viel Luft. In beiden Szenarien wären an der Börse enorme Kursbewegungen zu beobachten. Nur in welche Richtung es geht, das ist aktuell noch völlig offen.

