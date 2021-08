CureVac-Aktie: Das verlangt den Aktionären vieles ab!

Trotz niederschmetternder Ergebnisse in den Studien hat CureVac das Thema Corona-Impfstoff noch lange nicht gänzlich aufgegeben. Derzeit arbeiten die Tübinger an einem Vakzin der zweiten Generation und eigenen Angaben zufolge erreicht dieses in den präklinischen Untersuchungen bereits eine deutlich höhere Wirksamkeit als der vorherige Wirkstoff.

Allerdings wurde das Mittel mit dem klangvollen Namen „CV2CoV“ bisher lediglich Tieren verabreicht. Die ersten Studien mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung