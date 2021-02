CureVac Aktie: Deshalb steigt der Kurs heute so kräftig!

Der Zeitpunkt dieser Nachricht war wohl perfekt gewählt. Pünktlich vor dem Start des Impfgipfels von Bund und Ländern verkündete CureVac heute Vormittag einen echten Lichtblick zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Das Tübinger Biotechnologieunternehmen kündigte an, seine strategische Zusammenarbeit mit Bayer weiter auszubauen. Der Pharmariese will nicht nur logistisch bei der Impfstoff-Auslieferung helfen, sondern auch in der Produktion.

Als Spätzünder auf die Überholspur?

Noch befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung