CureVac-Aktie: Das spiegelt Vertrauen wider?

Derzeit gibt es zwei Gründe für Hoffnung für die CureVac-Aktie. Zum einen teilte der Schweizer Pharma-Konzern Novartis mit, die Herstellung des Impfstoffs von Curevac ungeachtet der bisherigen geringen Wirksamkeit gegen das Corona-Virus aufnehmen zu wollen. So sollen in 2021 rund 50 Millionen Dosen produziert werden.

Zum anderen will die Bundesregierung an ihrer Beteiligung am Tübinger BioTech-Unternehmen festhalten.



