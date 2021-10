CureVac-Aktie: Der letzte Rettungsanker?

Von einer Erholung war bei der CureVac-Aktie zu Beginn der neuen Woche so gar nichts zu sehen. Nachdem das Papier schon in der vergangenen Woche mit massiven Korrekturen zu kämpfen hatte, ging es am Montag munter weiter in Richtung Kurskeller.

Dabei wurde nun auch die 40-Euro-Linie unterschritten, und das nicht zu knapp. Bei Handelsschluss standen nur noch 38,18 Euro auf dem Ticker. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung