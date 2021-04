CureVac-Aktie: Das kommt ziemlich überraschend!

Es sah lange Zeit sehr gut aus für die Aktie von CureVac. Bis zum Mittwoch waren die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens auf 110,38 Euro gestiegen, ein Monatsplus von mehr als 40 Prozent. Dann allerdings setzte eine Korrektur ein, bis zum Abend verlor die CureVac-Aktie deutlich auf glatt 100 Euro. Am Donnerstag hielt der Abwärtstrend weiter an, am Abend notierten die Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung