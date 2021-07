CureVac-Aktie: Das ist doch negativ?

Ein paar grundsätzliche Börsenregeln zeigt die Curevac-Aktie exemplarisch. Als erstes wäre hier zu nennen, dass nach einer alten Börsenweisheit Anleger sich eher fragen sollten, was sie an der Börse verlieren können – und nicht so sehr darauf vertrauen, sich zu fragen, was sie verdienen können.

Risiko bei Curevac unterschätzt?

Denn ohne Zulassung und Perspektive für den Corona-Impfstoff bleibt Curevac ein Unternehmen mit hohem ...



