CureVac Aktie: Das hat Potential!

Vor der Aktie von CureVac liegt eine extrem spannende Woche an der Börse: Werden die Papiere des Tübinger Biotechunternehmens, das an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forscht, den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen können? Nachdem die Cura´eVac-Aktie am Donnerstag auf 40,02 Euro zurückgefallen war, ging sie am Freitag bei immerhin 42,30 aus dem Handel. Das Plus von annähernd sechs Prozent binnen eines Handelstages ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



