CureVac-Aktie: Vor dem endgültigen Durchbruch?

Die Impfstoff-Hersteller stehen vor einer Woche der Wahrheit. Zum Auftakt legt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihr Gutachten zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer vor. Sollte das Vakzin durchgewunken werden, könnten auch in Deutschland nach Weihnachten die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Über eine Zulassung von Moderna soll am 6. Januar entschieden werden. So weit ist CureVac noch nicht. Doch immerhin: Am Dienstag bereits startet das Tübinger Biotech ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung