CureVac-Aktie: Wird doch noch alles gut?

Der einst als große Hoffnung in der Pandemie gefeierte Corona-Impfstoff von CureVac enttäuschte in den Studien zu weiten Teilen. Die Wirksamkeit wurde mit gerade einmal 48 Prozent angegeben. Auch wenn der Schutz vor schweren Erkrankungen noch ein gutes Stück höher ausfällt, so bleibt man doch deutlich hinter den Ergebnissen bei BioNTech und Moderna zurück.

Die Anleger straften das mit einem unschönen Kurscrash ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung