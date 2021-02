CureVac-Aktie: Wichtiger als je zuvor!

Die Corona-Mutationen sorgen derzeit in Deutschland trotz Lockdown wieder zu steigenden Infektionszahlen, was uns eines sehr genau vor Augen führt: ohne Impfstoff ist diese Pandemie wohl nicht mehr in den Griff zu bekommen. Da BioNTech und Pfizer mit dem Liefern nicht hinterherkommen und das Vakzin von AstraZeneca mit einem Image-Problem zu kämpfen hat, rückt CureVac wieder mehr in den Fokus.

Das Tübinger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung