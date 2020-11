CureVac Aktie: Wer will mitmachen?

Schon bald will auch die Tübinger BioTech-Firma CureVac mit ihrer entscheidenden Corona-Impfstoffstudie beginnen. 36.000 Probanden sollen laut Vorstandsboss Franz-Werner Haas an der Erprobung teilnehmen. Ein gigantisches Unterfangen, für das CureVac einen Partner brauche, wie Haas nun am Donnerstag im Rahmen einer digitalen Presseveranstaltung betonte (via Reuters).

„Wir sprechen derzeit mit verschiedenen möglichen großen Partnern, die uns unterstützen können“, so der Firmenchef. Bislang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung