CureVac-Aktie: Was taugt der Börsenneuling?

Wetten darauf, wer als erstes einen Corona Impfstoff entwickelt, sind inzwischen fast schon üblich an der Börse. CureVac scheint sich in die Reihe möglicher börsennotierter Entwickler einordnen zu wollen und ging vor rund zwei Wochen an die Börse. Sollten Anleger die Aktie kaufen? Oder sollten die Gerückte um einen Einstieg von Elon Musk vielleicht sogar eher Grund zur Sorge sein?