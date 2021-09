CureVac-Aktie: Was ist denn da los?

CureVac ist das Tübinger Impfstoff-Unternehmen, das analog zu etwa BioNTech oder Moderna durchstarten wollte. Der Impfstoff ist indes noch nicht hergestellt, was unter anderem bedeutet, die wirtschaftlichen Ergebnisse der Unternehmen lassen sich kaum miteinander vergleichen. Dennoch hat CureVac in den vergangenen vier Wochen einen Aufschlag in Höhe von 28 % geschafft. Der Wert hat dabei die Chance, noch weiter zu klettern, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung