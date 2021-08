CureVac-Aktie: Was für eine Überraschung

CureVac aus Tübingen ist der Impfstoffhersteller, der sich in den kommenden Monaten noch sorgen muss, ob der Impfstoff überhaupt zugelassen wird. Dennoch präsentierte das Unternehmen Daten, die als ausgesprochen gut dargestellt worden. Die Börse reagierte in der vergangenen Woche mit einem Aufschlag in Höhe von 13,2 %. Die Kurse sind innerhalb eines Monats bereits um 33,8 $ nach oben geklettert. Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



