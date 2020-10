CureVac-Aktie: Das Warten nimmt kein Ende!

Der Druck auf die Impfstoffhersteller wächst mit jedem Tag an. Nachdem die Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus jüngst in der nördlichen Hemisphäre explosionsartig angestiegen sind, wünschen sich viele Mensche ein Ende der Pandemie sehnlichst herbei. Die Augen richten sich dabei unter anderem auf das Tübinger Unternehmen CureVac. Jenes forscht mit Hochdruck an einem Wirkstoff, der Sars-CoV-2 unschädlich machen soll. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung