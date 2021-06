CureVac-Aktie: „Vielleicht auch nie!“

Nein, das war kein guter Wochenstart für CureVac an der Börse. Die Aktie des Tübinger Biotechnologie-Unternehmens, das an einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeitet, verlor zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent an Wert und ging schließlich bei 88,25 Euro aus dem Xetra-Handel, ein Minus von gut 4,6 Prozent. Die Mitte Mai begonnene Erholung bei der CureVac-Aktie scheint damit vorbei zu sein. Es könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!