CureVac-Aktie: Verkaufen, halten oder kaufen?

Die Aktie des Tübinger mRNA-Spezialisten CureVac wehrt sich aktuell gegen den Ausverkauf. Am Mittwoch ging es für den Titel in den ersten Morgenstunden um 1,2 % aufwärts. Dies knüpft an das Geschehen am Vortag an. Nun sieht es so aus, als habe der Kurs immerhin kurzfristig eine Unterstützung gefunden. Fraglich bleibt, ob und wann es aufwärts geht.

CureVac: Die Produktionsverträge wurden gekündigt

