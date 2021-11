CureVac-Aktie: Unfassbar

CureVac konnte am Montag seinen Verlust vom Freitag nicht mehr nennenswert korrigieren. Die Aktie verharrt(e) auf bescheidenem Niveau. Dies könnte sich in den kommenden Tagen als Hindernis ausweisen.

Unfassbar: Warum keine Reaktion?

Die Impfstoffhersteller insgesamt haben am Freitag eine Menge Probleme erlebt – Moderna musste etwa einräumen, dass die Erwartungen an das Jahresergebnis zurückgeschraubt werden müssen. Dies hat den US-Wert schnell an den



